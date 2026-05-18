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“Concerto di Primavera” domenica 24 maggio al Carani di Sassuolo

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Domenica 24 maggio, alle 16:30 presso il Teatro Carani di Sassuolo: “Concerto di Primavera” con il Corpo bandistico La Beneficenza, diretto dai Maestri Marco Stefani, Federico Biolchini e Roberto Marra e il NonSoloGospelChoir diretto dalla Maestra Sandra Gigli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

















Redazione 1

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