“Concerto di Primavera” domenica 24 maggio al Carani di Sassuolo

Domenica 24 maggio, alle 16:30 presso il Teatro Carani di Sassuolo: “Concerto di Primavera” con il Corpo bandistico La Beneficenza, diretto dai Maestri Marco Stefani, Federico Biolchini e Roberto Marra e il NonSoloGospelChoir diretto dalla Maestra Sandra Gigli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
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