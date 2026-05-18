Ciclovia 9, partiti i lavori per il nuovo tratto che collegherà via dei Gonzaga a Villa Sesso

Sono partiti i lavori per il completamento della ciclovia 9 e della greenway Crostolo, che permetteranno di ottenere un nuovo tratto ciclabile fra via dei Gonzaga e Villa Sesso. Il progetto prevede un investimento di circa 985 mila euro, di cui 688.929 euro tramite contributo regionale nell’ambito del progetto ‘Bike to work 2021’.

L’intervento permetterà di realizzare un collegamento sicuro ed efficiente fra il centro storico di Reggio Emilia e la sua direttrice Nord-ovest da via dei Gonzaga verso la frazione di Villa Sesso, riqualificando la ciclovia 9 e intercettando quote consistenti di spostamenti ricorrenti sui tragitti casa-lavoro e casa-scuola. Contestualmente garantirà la continuità della Greenway del Crostolo che interessa lo stesso territorio snodandosi a ovest della ciclovia 9. Il nuovo tratto di ciclovia permetterà inoltre di migliorare il grado di sicurezza della mobilità pedonale e ciclistica e, grazie alle opere accessorie previste, di moderare la velocità su via dei Gonzaga in ingresso alla frazione di Sesso, in un tratto caratterizzato da intensi flussi di traffico, soprattutto negli orari di punta di entrata e uscita dal lavoro e da scuola.

L’intervento per il completamento della ciclovia 9 si inserisce inoltre nelle azioni promosse dall’Amministrazione comunale per la qualità dell’aria e previste dalla Regione Emilia-Romagna.

“Questo intervento – dice il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Lanfranco De Franco – permetterà di fornire un importante servizio ai cittadini di Villa Sesso, grazie a un’infrastruttura capace di rendere più agevoli e sicuri gli spostamenti nei tragitti quotidiani. Il prolungamento della ciclovia 9 e il suo collegamento con la greenway del Crostolo contribuirà a valorizzare ulteriormente la rete ciclabile cittadina, nell’ottica di favorire la mobilità sostenibile come valida alternativa all’uso dell’auto”.

“Il completamento della Ciclovia 9 – dice l’assessora alle Politiche per il clima e la mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini – rappresenta un passo importante per rendere sempre più sicuri e continui gli spostamenti in bicicletta tra il centro città e le frazioni. Questo intervento, molto atteso, ci permette di rafforzare un asse strategico per i percorsi casa-scuola e casa-lavoro, collegando meglio la rete ciclabile esistente e la Greenway del Crostolo. Investire sulla mobilità sostenibile significa offrire alternative concrete all’uso dell’auto privata, migliorando allo stesso tempo sicurezza stradale, qualità dell’aria e vivibilità dei quartieri”.

La ciclovia – Il progetto prevede la realizzazione di una nuova infrastruttura in sede propria destinata a pedoni e ciclisti nel tratto compreso tra il centro di Sesso, individuato nella rotatoria tra via dei Gonzaga e via Ferri, e il nuovo supermercato. La lunghezza complessiva della nuova ciclopedonale sarà di circa 570 metri e permetterà di avere una infrastruttura continua, che accompagni l’utenza in sicurezza.

Nel tratto compreso tra il punto vendita della grande distribuzione fino all’attraversamento rialzato a sud di via Galiani (Torrazzo), lungo circa 370 metri, la pista avrà un’ampiezza di 2,5 metri e sarà realizzata sul lato nord. In parte correrà lungo la scarpata, nello spazio compreso tra l’attuale sede stradale e il confine delle proprietà comunali e in concessione dalla Bonifica, con particolare attenzione al condotto Sessa Minore. Un altro tratto sarà invece realizzato in adiacenza alla corsia veicolare, su marciapiede rialzato di 15 centimetri o separata da un cordolo di 50 centimetri dalla sede stradale.

L’intervento include anche la realizzazione di una nuova linea di illuminazione pubblica a servizio della nuova ciclopedonale, e di una platea rialzata a nord-ovest di via Galiani con l’obiettivo di ridurre le velocità dei mezzi a motore provenienti da nord, così come già avviene per quelli provenienti da sud grazie alla platea rialzata esistente da cui parte la nuova infrastruttura ciclabile. Viene inoltre previsto lo spostamento delle fermate del bus “Sesso – Via dei Gonzaga 207”, in accordo con Agenzia della Mobilità, dalla posizione attuale a una più a nord nei pressi della rotatoria in prossimità del supermercato, l’inserimento della banchina bus e appositi attraversamenti pedonali. Infine è prevista la realizzazione di un attraversamento ciclopedonale presso la piattaforma rialzata esistente a sud-est di via Galiani per garantire la connessione tra la nuova infrastruttura a nord di via dei Gonzaga con la greenway che si snoda su via Galiani.

Opere di manutenzione – Oltre alla realizzazione della nuovo tratto, il progetto prevede anche interventi di manutenzione straordinaria sulla parte di ciclovia già esistente, sulle connessioni tra la ciclovia 9 e la greenway del Crostolo e su alcuni tratti della via verde nel percorso a nord della città.

Lungo il tratto che insiste su viale Regine Elena, via Fratelli Manfredi e via dei Gonzaga, dal centro di Reggio Emilia fino al centro di Sesso, verranno sistemati i cordoli, il tappeto d’usura, la segnaletica orizzontale e verticale. Verranno inoltre riqualificate le aiuole a verde, con la potatura di siepi e arbusti e la rimonda del secco in adiacenza alla pista esistente.

Nel tratto nord della greenway del Crostolo verrà realizzata una manutenzione delle parti compromesse con risistemazione del terreno, della fondazione stradale e della pavimentazione in misto granulare. Saranno migliorati gli accessi alla greenway intervenendo sulla pavimentazione e sulla segnaletica verticale.

Infine, ci si concentrerà sulle connessioni tra greenway e ciclovia 9, con manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale delle connessioni con sistemazione di cordoli e del tappeto d’usura, l’integrazione della segnaletica orizzontale e verticale con indicazioni specifiche relative ai collegamenti tra greenway e ciclovia.

Le connessioni oggetto di intervento sono quattro, in ordine da nord a sud: connessione A – via Nove Martiri; connessione B – via Colletta; connessione C – via Rinaldi; connessione D – via Mafalda di Savoia Assia e Via Barilli.