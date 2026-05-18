Ceramics of Italy a Londra per la Clerkenwell Design Week 2026

Per il quinto anno consecutivo, l’industria ceramica italiana è protagonista della Clerkenwell Design Week di Londra, in programma da domani martedì 19 fino a giovedì 21 maggio, con una partecipazione collettiva all’interno di un padiglione temporaneo in St. John’s Square, al centro del prestigioso distretto del design londinese.

Giunta alla sua 15ª edizione, la Clerkenwell Design Week è uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale per il design contemporaneo: con la più alta concentrazione di showroom di design e architettura in Europa, Clerkenwell Design Week rappresenta una piattaforma strategica per incontrare architetti, progettisti e operatori del settore.

Le 13 aziende ceramiche italiane che espongono in collettiva sotto l’egida del marchio Ceramics of Italy sono Casalgrande Padana, Ceramica Sant’Agostino, Ceramiche Keope, Ceramiche Marca Corona, Ceramiche Refin, Supergres, Decoratori Bassanesi, Cooperativa Ceramica D’Imola, La Faenza, Gresmalt, Ceramiche Settecento, S.I.M.A.S., Tonalite.

La partecipazione, promossa da Confindustria Ceramica e ICE-Agenzia, conferma il forte impegno nel sostenere la presenza del made in Italy sui mercati esteri. Workshop, incontri con progettisti e momenti di networking animano i tre giorni dell’evento, offrendo un’occasione unica per esplorare la qualità e la versatilità della ceramica italiana in un contesto dinamico e internazionale.

Tra le iniziative di rilievo di Ceramics of Italy si tiene “From surface to system: how Italian ceramics shape contemporary architecture”. Dopo i saluti introduttivi di Angelo dall’Aglio di Ceramics of Italy, il convegno, in programma mercoledì 20 maggio alle ore 12.30 presso lo Yotel London City, è curato e moderato da Daniel Gava, consulente internazionale nel settore del design, e vede la partecipazione di Francesco Casella, Director presso KPF a Londra e Laura Marcheggiano, Specialist Advisor nel Global Materials Team di Arup.