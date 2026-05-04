Conclusi i lavori sulla rete idrica tra San Felice e Rivara

Una risposta concreta a un’esigenza dei cittadini di Rivara. Si sono conclusi con successo, e in anticipo rispetto alla tabella di marcia, i lavori di rifacimento della rete idrica che collega il capoluogo alla frazione, risolvendo definitivamente il problema della scarsa pressione dell’acqua. Negli anni, il significativo aumento delle costruzioni e lo sviluppo urbanistico avevano reso l’attuale rete sottostimata rispetto al reale fabbisogno della popolazione.

Questo si traduceva in frequenti cali di pressione, un disagio che non colpiva solo la frazione di Rivara, ma si estendeva anche alle aree limitrofe, come l’abitato di Dogaro. Il Comune di San Felice, approvando il progetto esecutivo, ha dato il via libera al cantiere gestito da Aimag. L’obiettivo è stato raggiunto: potenziare l’infrastruttura per rendere la distribuzione idrica efficiente, affidabile e capace di reggere il carico degli insediamenti. La vera chiave del successo di questo intervento è stata l’organizzazione logistica. Grazie a un accordo tra Comune, Aimag e impresa appaltatrice, la maggior parte delle operazioni critiche si è svolta in orario notturno. Via degli Estensi (nel tratto tra via Montalcini e l’immissione sulla SS 468) è stata interessata da un divieto di transito e sosta dalle 20 alle 7, mentre durante il giorno è stato attivo un senso unico alternato solo nella fascia 9-12.

«Lavorare prevalentemente di notte ha permesso di operare in massima sicurezza per le maestranze, senza paralizzare la circolazione stradale durante le ore di punta e consentendo di chiudere il cantiere prima della data prevista», spiegano i tecnici e l’Amministrazione comunale. Il progetto è stato portato a termine dall’impresa R.I.ECO di Mirandola.