“Autori in prestito” torna alla Biblioteca Crovi di Castelnovo Monti: ospite Eugenia Dubini

Torna alla Biblioteca Comunale “R. Crovi” un appuntamento culturale sempre molto atteso: “Autori in prestito”, la rassegna ideata e curata dallo scrittore Paolo Nori, che da anni porta nei territori un originale format di incontro tra pubblico e protagonisti della cultura contemporanea.

Giovedì 30 aprile, alle ore 21, sarà ospite a Castelnovo Monti Eugenia Dubini, figura di primo piano nel panorama editoriale italiano. L’incontro, a ingresso gratuito e senza prenotazione, si terrà presso la Biblioteca Crovi nella sede di via Sozzi.

“Autori in prestito” è una rassegna unica nel suo genere: non si tratta di presentazioni tradizionali, ma di occasioni in cui scrittori, artisti, musicisti e intellettuali condividono con il pubblico consigli di lettura, visione e ascolto, costruiti a partire dal proprio percorso umano e professionale. Un modo originale e coinvolgente per raccontare la cultura attraverso esperienze personali e passioni.

Eugenia Dubini, nata e residente a Milano, ha alle spalle una lunga esperienza nel mondo dell’editoria: dopo aver lavorato per Il Sole 24 Ore Libri, è stata traduttrice, editor e lettrice freelance per diverse case editrici. Nel 2004 ha cofondato Prospekt Fotografi, agenzia che rappresenta fotografi e videomaker a livello internazionale, mentre nel 2014 ha dato vita a NN Editore, casa editrice indipendente che ha saputo imporsi per la qualità della proposta letteraria, pubblicando autori di rilievo internazionale e raccontando con sensibilità le identità contemporanee.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per il pubblico dell’Appennino di entrare in contatto diretto con una protagonista dell’editoria italiana e lasciarsi guidare in un percorso di scoperta tra libri, storie e suggestioni culturali.

Per informazioni: Biblioteca Comunale “R. Crovi” – tel. 0522 610204.