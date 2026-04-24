Ness1 Escluso oltre lo sport: un calendario tra inclusione e crescita

L’attività di Ness1 Escluso non si svolge solo in palestra, su un campo o in un prato, ma va oltre questi confini. Ci sono tante attività collaterali che servono ai ragazzi per socializzare ancora di più di quanto non facciano già in ambito sportivo.

Il calendario è fitto di appuntamenti, il pomeriggio del 28 aprile la visita al Luna Park; il giorno successivo inizia il corso di affettività e sessualità.

Il 3 maggio i ragazzi di Ness1 Escluso saranno al Mapei Stadium per assistere alla sfida del campionato di serie A Sassuolo-Milan.

A maggio, il 18, si prosegue con la gara di biliardino. Il 21 la partecipazione all’evento del Csi in Piazza Roma, con i nostri ragazzi che si diplomano al corso leaders in training.

Mentre dal 25 al 30 maggio ci saranno le lezioni aperte con i genitori; il 30 invece la partecipazione all’evento Io sono togo ospiti della manifestazione moto terapia. Il 3 maggio la festa finale.