Piazza Maggiore domenica 26 aprile: 2 Torri di occhiali e screening gratuito della vista, a cura dei Lions

Migliaia di occhiali, domenica 26 aprile , saranno utilizzati per “costruire” simbolicamente in Piazza Maggiore, a Bologna, le Torri Garisenda e degli Asinelli, a cura di volontari Lions e Leo.

Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha organizzato, col Patrocinio del Comune di Bologna, questo evento davvero originale, che unisce tradizione, identità e solidarietà, per far conoscere e sensibilizzare i cittadini sulle proprie attività.

Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati onlus opera in Italia dal 2003 per fornire occhiali gratuitamente, nelle tipologie richieste, direttamente a istituzioni, enti, strutture, associazioni, famiglie bisognose.

Le Due Torri, simbolo della città, prenderanno forma grazie a decine di volontari per invitare tutti a donare i propri occhiali usati, perchè siano ricondizionati e donati a chi ne ha bisogno, in Italia e all’estero.

Tutti sono, quindi, invitati a portare i propri occhiali non più utilizzati in Piazza Maggiore, dalle 8:00 alle 18:00, perchè siano ricondizionati e donati a chi ne ha bisogno.

Inoltre, domenica ci sarà la possibilità di effettuare gratuitamente lo SCREENING DELLA VISTA, presso un presidio mobile professionale, allestito in Piazza dai Lions.

I Lions non sono nuovi ad eventi coreografici ed insoliti sul crescentone bolognese: il 7 aprile 2019 stabilirono il Guinness world record con una catena di occhiali usati lunga 4136 metri, composta da 39.344 paia di lenti.

Attualmente oltre il 41 % della popolazione – pari a 24.500.000 persone - fa uso di lenti, di cui il 7,5 % vive in assoluta povertà (* dati ISTAT). Tutte queste persone possono avere difficoltà a procurarsi gli occhiali di cui necessitano, soprattutto i bambini, gli anziani e i tanti rifugiati, sono oltre 2.000.000.

Gli occhiali usati che i Lions raccolgono in Italia, ricondizionano e ridistribuiscono, possono aiutare 2 milioni di persone.

Chi porterà i propri occhiali usati in Piazza Maggiore domenica 26 aprile parteciperà a questo evento unico, che trasforma un semplice gesto in nuova vista e nuova speranza per tanti.