“Un pannolino in sospeso” al Multiplo: un’iniziativa solidale che unisce la comunità

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. È con questo spirito che il Centro Cultura Multiplo di Cavriago ha lanciato l’iniziativa “Un pannolino in sospeso”, un progetto semplice ma carico di significato, pensato per sostenere concretamente le famiglie del territorio.

L’idea trae ispirazione dalla nobile e antica tradizione napoletana del “caffè in sospeso”, quel gesto di generosità spontanea in cui un cliente paga una consumazione extra per uno sconosciuto che si trova in un momento di difficoltà o semplicemente di bisogno. Il Multiplo ha voluto rileggere questo spirito di solidarietà, adattandolo alle necessità quotidiane di chi cresce i più piccoli: così, il concetto si evolve e, invece di una bevanda, diventa un supporto pratico.

A pochi giorni dall’avvio, il progetto ha già ricevuto un riscontro molto positivo: numerosi frequentatori del Centro hanno infatti aderito all’iniziativa, dimostrando una profonda comprensione e sensibilità verso l’importanza di questo piccolo ma prezioso sostegno reciproco.

L’idea nasce dal principio della solidarietà spontanea: chiunque disponga di un pannolino in più può lasciarne uno nel fasciatoio del bagno del Centro Culturale, rendendolo disponibile per chi, per necessità o per una dimenticanza, si trovi senza al momento del cambio.

Un gesto discreto, gratuito e anonimo che crea una rete di aiuto reciproco, trasformando uno spazio quotidiano in un luogo di cura condivisa.

Con “Un pannolino in sospeso” si promuove così la cultura della gentilezza e della collaborazione, valorizzando il principio secondo cui crescere una nuova generazione significa anche sostenersi a vicenda, soprattutto nei piccoli imprevisti che possono mettere in difficoltà chi si prende cura dei bambini.

L’iniziativa è attiva presso il bagno attrezzato con fasciatoio del Multiplo, nel piano dedicato ai più piccoli. Un’apposita indicazione invita le persone a partecipare lasciando un pannolino confezionato e in perfette condizioni.

“La crescita di un bambino non è solo responsabilità dei genitori, ma di tutta la comunità che lo circonda. Una comunità attenta ai bisogni altrui diventa così un supporto in più per le famiglie, ma anche il terreno fertile per educare i nostri figli alla solidarietà, trasformando piccoli gesti in un’eredità per il futuro.” spiega Martina Zecchetti, Assessora alla Cultura.

Il Multiplo invita tutte le famiglie e chiunque frequenti la struttura a continuare a prendere parte a questo gesto di solidarietà quotidiana, contribuendo a costruire una comunità sempre più attenta, inclusiva e vicina ai bisogni delle persone.