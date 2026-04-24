Castelnovo Sotto: vìola l’obbligo di dimora per tornare a rubare

Non è stato sufficiente un arresto in flagranza e il richiamo della magistratura per arginare la “spinta criminale” di un ventenne residente a Campegine. Ignorando le prescrizioni imposte dal Tribunale, il giovane ha trasformato la sua scarcerazione in una disobbedienza sfacciata, culminata in un nuovo furto e nell’aggravamento della misura cautelare.

Tutto ha avuto inizio il 17 aprile, quando il ventenne è stato arrestato a Parma per un tentato furto aggravato in concorso. Durante l’udienza, il Giudice del Tribunale gli ha concesso il beneficio dell’obbligo di dimora, imponendogli di tornare immediatamente a casa, a Campegine, con divieto assoluto di allontanarsi dal comune e obbligo di presentarsi regolarmente presso la caserma dei Carabinieri per le formalità di rito. Nonostante ciò, il giovane non ha mai fatto ritorno alla propria abitazione. Nel pomeriggio dello stesso giorno e durante i controlli del 18 aprile, i Carabinieri della Stazione di Castelnovo di Sotto hanno constatato la sua completa assenza: era ufficialmente irreperibile, svanito nel nulla poche ore dopo essere stato rimesso in libertà.

La sua sfacciataggine ha raggiunto l’apice il 20 aprile, quando, nonostante le restrizioni teoriche dell’obbligo di dimora, si è reso protagonista di un ulteriore furto. Dinanzi a questa sistematica violazione e alla dimostrata inefficacia dell’obbligo di dimora, definito dal Magistrato come una misura assolutamente inadeguata per contenere la condotta del soggetto, il Tribunale di Parma ha disposto un aggravamento della misura cautelare. I Carabinieri di Castelnovo di Sotto hanno subito avviato attività di ricerca, rintracciando rapidamente il giovane e procedendo al suo arresto in esecuzione del nuovo provvedimento.

Dopo le formalità di rito, il ventenne è stato trasferito presso l’abitazione dei genitori, dove sarà sottoposto al regime degli arresti domiciliari. L’indagine preliminare proseguirà per ulteriori approfondimenti investigativi, necessari a valutare e determinare i successivi sviluppi nell’ambito dell’esercizio dell’azione penale.