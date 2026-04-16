S.E.R. Mons. Gian Franco Saba, in visita istituzionale ai Carabinieri della Legione Emilia-Romagna

Questa mattina, l’Ordinario Militare per l’Italia, S.E.R. Mons. Gian Franco Saba, ha effettuato una visita istituzionale ai Carabinieri della Legione Emilia-Romagna. Prima di essere accolto nella storica caserma di via dei Bersaglieri, l’Autorità religiosa, accompagnata dal Cappellano Militare, Don Luca Giuliani, è stata ricevuta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presso la Curia Arcivescovile di via Altabella.

La visita di S.E.R. Mons. Saba è proseguita nella Sala Virgo Fidelis della Legione Carabinieri Emilia-Romagna. Accolto dal Comandante di sede, Generale di Brigata Enrico Scandone e dalla Guardia d’Onore in Grande Uniforme Speciale, l’Ordinario militare, prima ha reso gli onori ai caduti davanti al Sacrario, poi ha incontrato una rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo. Dopo la firma del Registro d’Onore presso l’ufficio del Comandante, l’Autorità religiosa si è recata in visita presso il Santuario della Beata Vergine di San Luca.