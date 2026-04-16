Lapam Day: incontro tra amministratori e rappresentanti dell’associazione

Mercoledì 15 aprile, in concomitanza con la Giornata nazionale del Made in Italy si è svolta l’iniziativa “Lapam Day” che ha visto una delegazione locale dell’associazione incontrare l’amministrazione comunale.

Il presidente della sezione di Finale Emilia di Lapam Confartigianato Imprese, Gabriele Sedazzari, con il segretario locale Giulio Errico e il consigliere Lapam di Finale e Massa Mohamad Kamel Malak, sono stati ricevuti dal sindaco Claudio Poletti, affiancato dal vice sindaco Michele Gulinelli e dagli assessori Maria Teresa Benotti, Patrizia Melara e Christian Feloni.

Nel corso della visita i rappresentanti di Lapam hanno presentato una serie di dati sullo stato di salute delle imprese nel territorio e in particolare a Finale Emilia, dove a una riduzione delle imprese, nel periodo 2016-2025, del 12,9 per cento (198 in valori assoluti) fa da contraltare un incremento nel numero di addetti dell’11.3 per cento (515). Complessivamente nel nostro comune, secondo i dati Lapam, nel 2025 erano attive 1.333 imprese che occupavano 5.091 addetti. Sono poi stati affrontati dettagliatamente argomenti quali lo sviluppo economico, la tutela ambientale, la formazione degli addetti, la viabilità e la sicurezza del territorio.

“Il confronto con chi rappresenta mondi produttivi e di servizio alla collettività – ha detto il sindaco Claudio Poletti al termine dell’incontro – è fondamentale per chi è chiamato ad amministrare il territorio. Condividiamo con Lapam la visione della situazione economica attuale e delle prospettive che il nostro territorio può offrire. Per questo siamo pronti a lavorare insieme per trovare soluzioni condivise a problemi complessi”.