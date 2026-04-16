Al via la raccolta 2026 dei funghi spontanei su tutta la provincia di Modena con la disponibilità dei tesserini obbligatori nelle oltre 50 rivendite autorizzate; per i non residenti nei comuni montani, anche quest’anno c’è la possibilità di acquistare i tesserini giornalieri, settimanali e semestrali online direttamente sul sito dell’Ente Parchi Emilia Centrale gestore unico dei permessi (collegandosi al link: https://www.parchiemiliacentrale.it/pagina.php?

id=7). In più, l’acquisto dei tesserini semestrali per i non residenti effettuato entro il 31 maggio dà diritto ad uno sconto del 25% sul prezzo intero.

I prezzi dei tesserini annuali, come sempre, prevedono agevolazioni per i residenti nelle aree a parco e nei comuni montani. Per la stagione 2026 è stato inoltre aggiornato il sistema delle agevolazioni, che non prevede più le scontistiche precedentemente riservate ai proprietari di seconde case nei comuni del Parco del Frignano.

I proprietari di boschi e terreni vocati con estensione di almeno 5 ettari nei Comuni

delle Unioni del Frignano e del Distretto Ceramico, e che vi consentono la libera raccolta di funghi, potranno accedere alla stipula delle convenzioni per ottenere il tesserino di raccolta gratuito per l’intero territorio provinciale (informazioni possono essere richieste negli sportelli informativi di Pievepelago, Pavullo, Montefiorino, Fanano e Sestola).

L’elenco delle rivendite, degli sportelli informativi e tutte le informazioni di dettaglio sulle tipologie di tesserini, costi, giornate di raccolta e quantitativi, oltre alla norma per le convenzioni dei proprietari, si possono trovare sul sito web dell’Ente Parchi Emilia Centrale.

Per qualsiasi ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della

sede del Parco del Frignano a Pievepelago (via Tamburù 8, tel. 0536 72134).