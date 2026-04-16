‘Chi dice Donna’ in scena domenica all’Auditorium “Spira Mirabilis” di Formigine

Si terrà domenica 19 aprile alle ore 16.30 presso l’Auditorium “Spira Mirabilis” di Formigine, la rappresentazione dello spettacolo teatrale “Chi dice Donna – quando la musica racconta di lei”, organizzato da Lions Club Castelnuovo Rangone e Montale in collaborazione con Aseop Odv e con il Patrocinio del Comune di Formigine.

La performance, in un modo intenso e coinvolgente, propone un intreccio tra canto, recitazione, danza e musica in un percorso artistico dedicato alle molteplici sfaccettature dell’universo femminile.

Attraverso quadri artistici e momenti performativi, verranno portati in scena storie e volti di donne differenti: Donne che soffrono per amore. Donne che sfidano le convenzioni lottando per la propria indipendenza e per i propri diritti. Donne egoiste e superficiali. Madri che si interrogano sul proprio ruolo. Donne che dedicano la propria vita alla famiglia e, purtroppo, Donne che subiscono violenza fisica e psicologica. Elemento simbolico costante dello spettacolo il colore rosso, rappresentato in scena dalla presenza di un paio di scarpe dello stesso colore, a ricordare che la difficoltà di comunicazione tra universo maschile e femminile può raggiungere, a volte, conseguenze tragiche. Ma le Donne sono sempre in grado di rialzarsi, questo è il messaggio principale che lo spettacolo porta in scena. Sul palcoscenico la voce protagonista è quella di Francesca Bianchini, interprete musicale diplomata presso la Scuola Europea CET di Mogol. Accanto a lei Erika Bernardini, diplomata alla Scuola Teatro Nero di Modena, conduttrice della serata e “penna” che firma i testi introduttivi ai brani, alcuni dei quali proposti anche in forma teatrale. Ad arricchire ulteriormente l’evento, il “cameo” del Maestro Bass-Baritono Claudio Mattioli, presenza artistica di grande prestigio.

Il ricavato dello spettacolo sarà interamente devoluto ad Aseop Odv, ed in particolare al sostegno dell’accoglienza gratuita che l’Associazione garantisce grazie alle due strutture di ospitalità, Casa di Fausta e Seconda Casa di Fausta, destinate alle famiglie dei pazienti che da ogni parte della Regione e del Paese raggiungono gli ospedali di Modena.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Segreteria di Aseop ai recapiti:

059 4224412 – 371 3024810