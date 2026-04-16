Castelnuovo, screening e camminate: il Lions Club promuove i sani stili di vita

Doppia iniziativa da parte del Lions Club Castelnuovo Rangone, per celebrare il Lions Day a servizio della comunità.

Sabato mattina, davanti all’ingresso del Municipio in via Roma, un presidio Lions ha offerto diversi servizi di screening alle cittadine e ai cittadini, grazie al supporto dei professionisti della salute, tra cui un cardiologo e una diabetologa. Nel corso della mattinata le persone hanno potuto usufruire di uno screening gratuito del diabete, misurare glicemia e pressione arteriosa, e per i bambini c’è stata la possibilità di uno screening gratuito della vista per prevenire l’ambliopia (“occhio pigro”).

Molto partecipata anche l’iniziativa di domenica mattina, la camminata naturalistica promossa al Parco Rio Gamberi, in collaborazione con le associazioni Movimento è Salute e La Lumaca, una proposta di benessere e di scoperta del territorio, molto apprezzata dai presenti.

“Desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, un sentito ringraziamento al Lions Club di Castelnuovo e Montale per le significative iniziative promosse in occasione del Lions Day – ha affermato il Sindaco di Castelnuovo Massimo Paradisi –. La vostra instancabile attività rappresenta un esempio concreto di impegno civico e solidarietà, capace di sostenere il territorio e di offrire un aiuto prezioso alle situazioni di maggiore fragilità. Il contributo che quotidianamente assicurate rafforza il senso di comunità e testimonia quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni e associazioni”.

“Promuovere la salute, la prevenzione e i sani stili di vita è stata la finalità delle nostre proposte per il Lions Day, un’occasione preziosa per il nostro club per metterci a servizio della comunità, costruire relazioni e cementare ulteriormente il legame con il territorio e con chi lo abita” ha aggiunto il presidente del Lions Club Castelnuovo e Montale Walter Varini.