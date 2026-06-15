L’Associazione “Andromeda” premia due Carabinieri durante la cerimonia presso l’Accademia Militare di Modena

La sera del 12 giugno scorso, all’interno del Cortile d’Onore di Palazzo Ducale, sede prestigiosa e storica dell’Accademia Militare di Modena, nell’ambito della cerimonia inerente alla 14^ Edizione “Premio Difesa e Sicurezza Emilia Romagna” e della tradizionale Serata di Gala del Premio, il Presidente dell’organizzazione di volontariato “Andromeda”, ha consegnato attestazioni a due Carabinieri feriti in servizio che si sono contraddistinti per atti meritori e di solidarietà versi i cittadini, evidenziando alto senso civico profuso per il supporto alla collettività e ponendo in essere azioni valorose, anche a discapito della propria integrità fisica.

Nelle motivazioni si legge:

il Brigadiere Carmine Scalzi , addetto alla Sezione Operazioni e Logistica dell’Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Modena, nel gennaio 2023, avuta la notizia di una persona che manifestava intenti suicidari, coordinava le ricerche rintracciando l’uomo in stato di grave ipotermia, in una zona montana impervia e, dopo aver prestato i primi soccorsi, lo trasportava su una lettiga attraverso un insidioso percorso ricoperto da coltre nevosa, fino a raggiungere i medici già allertati, nonostante durante il tragitto fosse caduto in un dirupo, caduta che gli provocava gravi danni fisici;

, addetto alla Sezione Operazioni e Logistica dell’Ufficio Comando del Comando Provinciale Carabinieri di Modena, nel gennaio 2023, avuta la notizia di una persona che manifestava intenti suicidari, coordinava le ricerche rintracciando l’uomo in stato di grave ipotermia, in una zona montana impervia e, dopo aver prestato i primi soccorsi, lo trasportava su una lettiga attraverso un insidioso percorso ricoperto da coltre nevosa, fino a raggiungere i medici già allertati, nonostante durante il tragitto fosse caduto in un dirupo, caduta che gli provocava gravi danni fisici; l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Fabio De Pnto, nel febbraio 2016, durante una operazione di servizio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso dell’arresto di una persona extracomunitaria, non esitava a porre in essere azioni necessarie a bloccare la fuga, riuscendo a contenere e a fermare il malvivente, nonostante lo stesso sferrasse calci e pugni all’indirizzo del militare, facendolo rovinare a terra e procurandogli gravi lesioni permanenti.

L’organizzazione di volontariato “Andromeda” è stata costituita nel 1999, a Bologna, quale sezione territoriale dell’associazione nazionale “Andromeda – Associazione per i servizi del volontariato e per un osservatorio sulla sicurezza” senza alcuno scopo di lucro e perseguendo, come da statuto, “finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuo di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della prestazione dei volontari”.