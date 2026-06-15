Formigine: al parco fiabe sotto le stelle per famiglie e bambini dai 4 anni

Si rinnova anche nell’estate 2026 “Al parco, di sera”, la rassegna serale dedicata ai bambini dai 4 anni e alle loro famiglie, promossa dal Comune di Formigine con il sostegno della Fondazione di Modena. Un appuntamento giunto alla sua sesta edizione che porterà storie e immaginazione nei parchi più suggestivi del capoluogo e delle frazioni. Per assistere comodamente alle letture, l’invito per tutti i partecipanti è quello di presentarsi muniti del proprio cuscino o di una coperta. Tutti gli appuntamenti, in programma il giovedì, inizieranno alle ore 21 e sono ad ingresso libero.

Il cartellone si apre con le prime storie irriverenti e surreali narrate dal contastorie Marco Bertarini: il primo appuntamento è per il 18 giugno nel parco di Via Colombo a Magreta con “Strocche parole balocche”, mentre il 25 giugno ci si sposterà al parco della Carrucola di Corlo per “Di perché e temporali io narro”. In caso di maltempo, l’incontro di Corlo si terrà all’Auditorium Spira mirabilis, mentre quello di Magreta sarà ospitato al Castello di Formigine.

A luglio la rassegna entra nel vivo con cinque serate speciali. Si parte il 2 luglio nel parco del Castello di Formigine con le guide museali e l’avventura notturna “Drago Camillo e il buio scomparso” (che tornerà poi il 23 luglio con “Drago Camillo e la danza dei colori magici”). Il 9 luglio ci si sposta al parco di Villa Gandini per ascoltare “La ricetta della strafelicità” insieme a Matteo Razzini. Sempre a Villa Gandini, il 16 luglio l’Associazione Librarsi guiderà i piccoli nell’atmosfera di “L’incanto del bosco”, mentre il 30 luglio le bibliotecarie condurranno “Un sasso è una storia”. Nelle date del 16 e 30 luglio, le letture saranno precedute alle ore 20.15 da speciali attività alla scoperta della natura a cura del CEAS. In caso di pioggia, le serate del Drago Camillo e di Matteo Razzini si terranno al Castello, mentre gli eventi di Villa Gandini si svolgeranno all’interno della biblioteca Daria Bertolani Marchetti.

La rassegna si chiuderà ad agosto con gli ultimi due appuntamenti firmati ancora da Marco Bertarini: il 6 agosto nel parco di Via Don Giberti a Colombaro con “Piccine creature, imprese grandiose” e il 13 agosto nel parco Morvillo di Casinalbo con “Storie soffiate”. In caso di maltempo, entrambe le narrazioni si terranno al Castello.

Sempre in tema di letture per i più piccoli, l’appuntamento estivo raddoppia grazie al Centro per le Famiglie di Casinalbo che organizza la rassegna “Racconti stellati”. Si tratta di quattro serate curate in collaborazione con i volontari dell’Associazione Librarsi che si terranno il martedì (il 16 e 30 giugno, il 14 e 28 luglio) alle ore 20.45 nel giardino di Villa Bianchi (con ingresso da Via Fiori). Qualora il meteo non fosse favorevole, le attività si svolgeranno al coperto nei locali dello stesso Centro per le Famiglie.