Flos Frugi in concerto venerdì 19 giugno a Fiorano

Venerdì 19 giugno 2026, torna il Maggio fioranese in una appendice estiva. Alle ore 21 in piazza Ciro Menotti si terrà il concerto della banda Flos Frugi diretta dal maestro Adriano Taccini. L’iniziativa gratuita è organizzata dall’associazione Amici della Musica Nino Rota, in collaborazione con il Comitato Fiorano in festa e il patrocinio del Comune.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810