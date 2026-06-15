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Flos Frugi in concerto venerdì 19 giugno a Fiorano

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concerto del 2023

Venerdì 19 giugno 2026, torna il Maggio fioranese in una appendice estiva. Alle ore 21 in piazza Ciro Menotti si terrà il concerto della banda Flos Frugi diretta dal maestro Adriano Taccini. L’iniziativa gratuita è organizzata dall’associazione Amici della Musica Nino Rota, in collaborazione con il Comitato Fiorano in festa e il patrocinio del Comune.

















Redazione 1

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