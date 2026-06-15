A Spilamberto arriva Comuni-Chiamo, il servizio smart da PC o smartphone per le segnalazioni dei cittadini

Da oggi anche i cittadini e le cittadine di Spilamberto hanno a disposizione Comuni-Chiamo, il servizio digitale che permette di inviare segnalazioni relative ai problemi del territorio in modo facile e veloce, andando a sostituire Rilfedeur. La piattaforma rende più efficiente la raccolta e la gestione delle segnalazioni, facilitando la risoluzione dei problemi e agevolando la comunicazione tra cittadinanza e Amministrazione comunale.

Il servizio è semplice da usare e permette di segnalare in tempo reale molte tipologie di disservizi relativi a beni e servizi pubblici: dalla buca in strada al lampione spento, passando per i giochi rotti nei parchi. Per segnalazioni di competenza di altri soggetti, come perdite di acqua o raccolta rifiuti, il sistema indirizza la segnalazione verso il gestore competente. È possibile usare Comuni-Chiamo sia da pc, partendo dalla homepage del sito del Comune, che da smartphone tramite l’app gratuita Comuni-Chiamo, disponibile per Android e iOS.

Non è necessario registrarsi per usare il servizio: dopo aver inserito tutti i dati della segnalazione (tipo di problema, posizione, eventuali foto, descrizione), basterà inserire i propri contatti (nome, cognome, email e numero di telefono) e cliccare “invia”. Una volta inserite nel portale, le segnalazioni vengono elaborate dalla piattaforma e smistate in automatico all’ufficio di competenza, permettendo di risparmiare tempo e risorse e garantendo un servizio più efficace e tempestivo.

I cittadini potranno ricevere gli aggiornamenti automatici e tempestivi sullo stato di avanzamento della propria segnalazione, fino alla chiusura o alla sospensione nel caso in cui servano tempi più lunghi di monitoraggio o programmazione dell’intervento. Questo aumenterà anche il loro grado di coinvolgimento nella gestione del territorio che vivono quotidianamente. Restano comunque attivi i canali di segnalazione tradizionali – email, telefono e sportello URP – dedicati soprattutto a chi ha meno familiarità con le nuove tecnologie e alle emergenze. Tuttavia, anche le segnalazioni arrivate attraverso questi canali verranno caricate e gestite in Comuni-Chiamo, per una gestione unitaria delle informazioni.

L’apertura del servizio di segnalazione alla cittadinanza arriva dopo alcuni mesi di messa a punto interna, in cui il gestionale di Comuni-Chiamo è stato usato dagli uffici per elaborare segnalazioni che giornalmente arrivano sui vari canali comunali, acquisire familiarità con la piattaforma e capire come poterne sfruttare tutte le potenzialità.

Con questa scelta, l’Amministrazione comunale di Spilamberto mette a disposizione dei cittadini uno strumento semplice ed efficace appositamente pensato per inviare segnalazioni chiare e complete, contribuendo così alla gestione e al miglioramento del territorio.