Modena, aperto il bando per i progetti culturali 2026

Il Comune di Modena rafforza il proprio impegno a sostegno della cultura e apre il bando per la selezione dei progetti culturali per l’anno 2026, confermando e ampliando le opportunità per le associazioni del territorio. L’iniziativa, promossa dal Settore Cultura, Promozione della città e Centro storico, si inserisce in una strategia che punta a consolidare un sistema culturale diffuso, capace di generare qualità, partecipazione e crescita per l’intera comunità.

Il bando è rivolto alle associazioni del Terzo settore che operano stabilmente in città e che intendono proporre progetti di produzione e programmazione culturale da realizzare entro il 31 dicembre 2026. Le proposte devono inserirsi in due ambiti distinti: da un lato le produzioni e programmazioni curate da professionisti dello spettacolo, dall’altro le rassegne e le attività culturali promosse dalle associazioni, con particolare attenzione a teatro, musica, media arts, danza, promozione della lettura e sperimentazione culturale.

In particolare, per l’ambito dedicato alle produzioni e programmazioni professionali, è possibile ottenere contributi fino a 16.000 euro, a copertura massima dell’80% del costo complessivo del progetto, mentre per l’ambito delle rassegne culturali il contributo può arrivare fino a 8.000 euro, sempre entro il limite dell’80% delle spese ammissibili.

L’obiettivo è sostenere proposte capaci di distinguersi per qualità artistica, innovazione e capacità di costruire relazioni sul territorio, valorizzando al tempo stesso l’accessibilità, l’inclusione e la diffusione delle attività anche nei quartieri e nelle frazioni. Particolare attenzione viene riservata ai progetti in grado di attivare reti, collaborazioni e sinergie, contribuendo a rafforzare il tessuto culturale cittadino.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 9 maggio 2026, esclusivamente online attraverso il form disponibile sul sito del Comune di Modena. I progetti saranno valutati da una commissione sulla base di criteri che premiano, tra gli altri, la qualità della proposta, la solidità organizzativa e l’impatto culturale e sociale.

Il contributo verrà erogato a conclusione delle attività, previa presentazione di una rendicontazione dettagliata e di una relazione finale sugli obiettivi raggiunti. Per i progetti realizzati nel periodo estivo, il Comune garantirà inoltre un supporto alla promozione e alla comunicazione delle iniziative.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.comune.modena.it/cultura. Per chiarimenti è possibile contattare l’Assessorato alla Cultura, Promozione della città e Centro storico ai numeri 059 2032807 e 059 2032788 o all’indirizzo cultura@cert.comune.modena.it.