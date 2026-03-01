Mirandola Startup Ready 2026: trionfa la 4D con “Smart Sallon”

Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2026 di Mirandola Startup Ready, il percorso formativo promosso dal Comune di Mirandola in collaborazione con Bitzen e dall’Assessore Marina Marchi, dedicato agli studenti dell’Istituto “Luosi-Pico”.

Con il Competition Day, ospitato all’Auditorium “Rita Levi Montalcini”, si è chiusa ufficialmente la sesta edizione del progetto: otto classi coinvolte – sei quarte e due quinte – hanno presentato i propri progetti imprenditoriali, spaziando dal benessere alla tecnologia, dall’innovazione alla valorizzazione del territorio. Un percorso articolato tra Inspirational Day, lezioni didattiche e fase competitiva finale, che ha accompagnato gli studenti nella strutturazione concreta di un’idea di business.

A valutare i progetti una giuria composta da sei specialisti: Daniele Bassot, Cinzia Pignatti, Andrea Pelleschi, Luca Toselli, Roberta Mantovani e Guido Zaccarelli, chiamati ad analizzare qualità dell’idea, sostenibilità, innovazione e capacità espositiva dei team.

Il primo premio è stato assegnato alla classe 4D con il progetto Smart Saloon, seguita dalla 4C (secondo posto) e dalla 4A (terzo posto). Un risultato che conferma la crescita qualitativa delle proposte e l’entusiasmo con cui gli studenti hanno affrontato la sfida.

«Siamo pienamente soddisfatti – ha dichiarato l’Assessore Marina Marchi – dei risultati che Startup Ready continua a migliorare di anno in anno. Crescono la qualità dei progetti e la partecipazione degli studenti, grazie anche al contributo di relatori e professionisti di alto profilo. È un’attività formativa strategica per educare le nuove generazioni alla cultura imprenditoriale e alla nascita di nuove professionalità».

L’evento è già stato confermato e rinnovato per il prossimo anno: appuntamento alla settima edizione di Mirandola Startup Ready 2027, con l’obiettivo di continuare a investire sulle idee e sul talento dei giovani del territorio.