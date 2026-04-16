Polisportiva formiginese: rinnovato il direttivo per il triennio 2026/2028

La Polisportiva Formiginese inaugura un nuovo capitolo con il rinnovo ufficiale delle cariche sociali per il triennio 2026-2028. L’assemblea ha designato Claudio Bozzani nel ruolo di Presidente, affiancato dalla Vicepresidente Cristina Dondi e dalla Segretaria Fiorenza Albertini. La squadra di gestione si completa con i consiglieri Maria Bianca Benedetti, Francesca Boilini, Maurizio Catellani, Anna Cuoghi, Riccardo Gibertini, Aurora Vescogni, Simonetta Venturelli e Anna Maria Zambelli.

La realtà della Polisportiva affonda le sue radici nel 1949 con la fondazione della Bocciofila, per poi costituirsi ufficialmente nella forma attuale nel 1984. Da allora, il centro rappresenta un punto di riferimento fondamentale per centinaia di cittadini.

Il complesso di via Caduti di Superga si distingue per la sua capacità di accogliere complessivamente oltre 800 persone, rendendola sede ideale per concerti, convegni, rappresentazioni teatrali e serate ricreative. Al suo interno convivono spazi dedicati allo sport, come il campo da Padel, il bocciodromo e l’area per il ping-pong, insieme a dotazioni votate alla cultura e allo svago, tra cui due grandi saloni polivalenti con balconate, una palestra al primo piano e sale dedicate ai giochi di società e al biliardo. La struttura è inoltre dotata di un’area bar e di una cucina attrezzata per organizzare pranzi e cene sociali fino a 400 coperti.

La sede ospita infine l’Officina della Memoria, un centro specializzato che offre percorsi di riattivazione cognitiva e psicomotoria per persone con disturbi della memoria, garantendo al contempo un supporto psicologico e pratico essenziale per le loro famiglie.