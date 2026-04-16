Incendio all’interno di un’abitazione a Castelnuovo Rangone

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Modena sono intervenuti per domare un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione ​in via Pirandello 28 a Castelnuovo Rangone.

​Le fiamme hanno interessato un appartamento situato al piano terra di un complesso residenziale di villette a schiera. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra del distaccamento di Vignola con un’autopompa serbatoio (APS) e autobotte (ABP). A supporto, dalla sede centrale di Modena, un’autoscala per garantire l’eventuale messa in sicurezza degli occupanti della struttura ai piani superiori.

​Al momento dello scoppio del rogo, i due occupanti non erano presenti in casa, pertanto non si registrano feriti o intossicati. Nonostante il tempestivo intervento abbia evitato la propagazione delle fiamme alle unità abitative adiacenti, i danni da fumo e l’esteso annerimento delle pareti hanno reso i locali temporaneamente insalubri.

​A seguito del sopralluogo tecnico effettuato dal funzionario dei Vigili del Fuoco, l’appartamento è stato dichiarato non fruibile fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e strutturali. ​Oltre alle squadre operative dei Vigili del fuoco, sul posto è intervenuta la Polizia Locale. ​Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono tutt’ora in corso.