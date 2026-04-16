Prima storica Vergato Volley Cup 2026, in campo le selezioni U15 di Bologna, Ravenna e Ferrara

Una giornata di grande sport, partecipazione ed entusiasmo quella che ha animato Vergato nella giornata di domenica 12 aprile 2026, quando la palestra dell’Istituto Veggetti ha ospitato la prima Vergato Volley Cup, un primo e nuovo appuntamento dedicato al settore giovanile della pallavolo.

L’evento, organizzato dalla FIPAV Bologna in collaborazione con la locale società Vergato Volley, si inserisce nel percorso di preparazione al Trofeo delle Province in programma nel mese di maggio, e ha portato in Appennino le selezioni territoriali Under 15 maschili di Bologna, Ferrara e Ravenna, e Under 15 femminili di Bologna, Ravenna e U.S. Zola Monte.

Sul parquet si sono affrontati numerosi giovani atleti e atlete, accompagnati da tecnici, dirigenti e tantissime famiglie, dando vita a una giornata intensa e di alto livello tecnico, ma soprattutto all’insegna dei valori dello sport giovanile, della crescita e della condivisione: un’occasione unica e speciale per tutto l’Appennino, con Vergato ancora una volta al centro delle iniziative.

Grande protagonista della manifestazione è stata la selezione di Bologna, capace di conquistare il primo posto in entrambi i tornei, sia nel maschile che nel femminile, confermando l’ottimo livello del movimento territoriale.

Alla giornata hanno preso parte, per la FIPAV, il presidente del Comitato Territoriale di Bologna Pasquale De Simone, insieme ai consiglieri Bruno Ciccarelli e Mauro Raspadori. Per il Comune di Vergato erano presenti invece il Sindaco Giuseppe Argentieri, l’Assessorato allo Sport Roberto Giusti e l’Assessore all’Istruzione Paola Sarti, che hanno preso parte alle premiazioni di tutti i partecipanti.

Lo stesso Giusti ha salutato e ringraziato così tutti i presenti al termine delle gare: “Come Amministrazione siamo davvero orgogliosi di aver potuto ospitare a Vergato un evento così importante, è un grande onore per noi avervi ospitati in questa domenica nel nostro territorio e vi invitiamo a tornare presto per poterne ammirare ancor più da vicino le bellezze e le meraviglie che si trovano anche fuori dalla palestra. Ci tengo a ringraziare quindi tutti voi ragazzi e ragazze per esser venuti fin qui e aver disputato un bellissimo torneo, tutti i vostri dirigenti, tecnici e allenatori, gli arbitri e tutti i vostri genitori e accompagnatori. Un grande grazie al Comitato Territoriale di Bologna della FIPAV per questa storica opportunità e per la bellissima collaborazione instaurata, sicuri di portarla avanti nei prossimi mesi e di costruire insieme tante nuove occasioni di sport! Ma soprattutto voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla società ospitante del torneo, il Vergato Volley, per l’ottima organizzazione e gestione della giornata, mettendo al servizio degli atleti e della federazione spazi, attrezzature e servizi! Questo primo grande evento è un premio per tutto il lavoro svolto da Sergio, Barbara, Federica e tutti loro collaboratori e collaboratrici in questi anni, sempre portato avanti con grande dedizione, passione, professionalità, senso di comunità e sacrificio. Un’attività preziosa che, insieme a quella delle altre società sportive del territorio, ci permette oggi di avere più bambini/e e ragazzi/e in campo che in strada!”.

Anche tramite i canali social, l’Amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento al Comitato Territoriale FIPAV di Bologna per aver scelto Vergato come sede di questo importante appuntamento sportivo, sottolineando il valore dell’iniziativa per il territorio e per la promozione dello sport giovanile. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche alla società Vergato Volley per l’ospitalità e per il lavoro costante svolto negli anni a favore dei giovani e della comunità locale.