Iniziati a Sassuolo gli interventi di potatura

Sono iniziati in questi giorni gli interventi di potatura delle alberature presenti lungo numerosi viali e aree verdi del territorio comunale di Sassuolo. Un’operazione programmata di manutenzione straordinaria del verde pubblico per un ammontare complessivo di 356.000 € interamente finanziati con fondi di bilancio comunale e che riguardano in totale oltre 800 piante, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione verso la sicurezza, il decoro urbano e la qualità ambientale.

“La manutenzione del verde pubblico e la cura della città sono due priorità per la nostra Amministrazione – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – perché significa tutelare la sicurezza dei cittadini, preservare il patrimonio arboreo e garantire una città più ordinata e vivibile. Proprio per questo abbiamo scelto di destinare risorse importanti del bilancio comunale a interventi strutturati e programmati, che non siano emergenziali ma frutto di una pianificazione attenta e responsabile. Il programma si sviluppa appunto su due attività: sicurezza e manutenzione. Se, da un lato, abbiamo inserito tra gli interventi prioritari quei viali in cui le alberature mettono a repentaglio la sicurezza perché con rami pericolanti o fronde troppo impattanti, dall’altro per le manutenzioni siamo partiti da viali in cui gli ultimi interventi di potatura risalgono a molti anni fa, come viale Monte Santo (2016) o viale Taormina, Lucca o Siena (2018)”.

Le operazioni riguardano, quindi, la sicurezza: con interventi sulle alberature censite e mappate perché presentano un alto rischio di cedimento della chioma in caso di nevicate e sulla quale si interviene tutti gli anni; ma anche la cura della città partendo da quei viali su cui le manutenzioni sono più vecchie, con priorità in ordine di tempo.

Gli interventi iniziati in questi giorni riguardano viale Monte Grappa, viale Monte Santo, viale Taormina, via Lucca, via Brescia, via Siena, il parco Peep di San Carlo, viale Cairoli, viale Bari, viale Monteverdi, via Palestrina e viale Trieste, viale Palermo, viale Milano, viale Torino, viale Firenze, via Genova, via Novara, viale Lulli, via Cilea e via La Spezia.

“Gli interventi – aggiunge l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo Andrea Baccarani – saranno eseguiti nel rispetto non solo delle normative, ma anche delle piante stesse. Potature svolte con attenzione al benessere del nostro patrimonio verde rispettando le caratteristiche di ogni singola pianta. L’Ufficio Verde di Sgp monitora costantemente e in maniera puntuale ogni intervento per garantire la migliore resa possibile e l’integrità delle alberature”.