Sabato 13 giugno, a Cavriago, l’iniziativa “Ripuliamo insieme la strada provinciale Sp 28”

Sabato 13 giugno, a Cavriago, è in programma l’iniziativa “Ripuliamo insieme la strada provinciale Sp 28”, promossa da Green Team e Comune di Cavriago, nell’ambito del progetto sperimentale avviato dalla Provincia di Reggio Emilia il supporto tecnico-logistico di Sabar Servizi srl per il decoro e la pulizia delle strade provinciali nel comparto nord del territorio. A garantire la sicurezza dei partecipanti saranno gli agenti della Polizia locale della Val D’Enza.

“Per la prima volta – spiega l’assessore a Ambiente e Partecipazione Luca Brami – l’azione del Green Team si sposta da parchi e aree verdi cittadine per concentrarsi lungo la Provinciale, con l’obiettivo di attirare l’attenzione su un fenomeno come quello dell’abbandono dei piccoli rifiuti e il lancio di oggetti dai finestrini delle auto: un comportamento che spesso viene assunto in maniera automatica, senza pensare alle conseguenze che produce sull’ambiente. L’obiettivo è quello di coinvolgere sempre più cittadine e cittadini in questo tipo di iniziative, che favoriscono lo sviluppo di una cultura attenta alla cura dell’ambiente e alla sua tutela”.

Un’attività straordinaria per promuovere la cura del territorio e contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti valorizzando il volontariato ambientale, che si inserisce nel percorso intrapreso da Comune di Cavriago e Green Team. Da anni ormai, sul territorio comunale vengono promosse periodicamente attività di cura e pulizia di alcuni dei luoghi più frequentati, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle scuole e delle diverse realtà territoriali.

Il punto di ritrovo è alle 9.15 presso il Centro commerciale Pianella, davanti al distributore dell’acqua pubblica.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il qrcode presente sul volantino o tramite il sito del Comune di Cavriago, entro e non oltre l’11 giugno.

L’iniziativa è riservata ai maggiorenni: è obbligatorio indossare gilet catarinfrangente. Il materiale necessario alle pulizie – guanti, pinze, sacchi – sarà fornito dagli organizzatori.

Si raccomanda un abbigliamento e scarpe adeguate.