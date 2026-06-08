Controlli con l’unità cinofila in centro storico e in via Turri a Reggio per il contrasto allo spaccio e al degrado

Proseguono le attività di controllo e presidio del territorio da parte della Polizia locale di Reggio Emilia che nella mattinata di oggi 8 giugno ha effettuato una serie di verifiche nel centro storico con il supporto dell’unità cinofila. L’agente a quattro zampe Lupo K9 accompagnato dal conduttore, l’agente scelto Matteo Boni, è un giovane esemplare di cane lupo di due anni entrato in servizio, dopo il periodo di addestramento, nell’Unione Unione montana dei comuni dell’Appennino reggiano. L’operazione, finalizzata al contrasto di fenomeni di degrado urbano, spaccio di sostanze stupefacenti e altre attività illecite, ha interessato, oltre la zona del Parco del popolo, le aree nei pressi dell’ex caserma Zucchi, via Secchi, il parcheggio Aci e il Parco Alcide Cervi, ex parco Tocci.

Nel prossimi giorni l’unità cinofila farà tappa, con controlli mirati anche in zona stazione e in via Turri. L’intervento rientra in un più ampio programma di monitoraggio e prevenzione predisposto dall’Amministrazione comunale per garantire maggiore sicurezza e vivibilità negli spazi pubblici, con particolare attenzione alle aree del centro storico e della zona stazione.

In attesa di perfezionare una nuova convenzione che consentirà al Comando della Polizia locale del Comune di Reggio Emilia di utilizzare l’unità cinofila in pianta stabile, l’attività avviata in questi giorni si colloca nell’ambito dell’accordo di cui si è discusso in Prefettura nelle scorse settimane durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato anche al tema delle unità cinofile e alla possibilità di costruire un modello di utilizzo condiviso a livello provinciale. Il progetto di collaborazione punta appunto a valorizzare le esperienze già presenti sul territorio, in particolare quelle maturate dalle Polizie Locali della Bassa reggiana e dell’Appennino reggiano, attraverso la costituzione di un nuovo Nucleo Cinofilo Provinciale pensato come strumento operativo a disposizione di tutti i Comuni reggiani e, in raccordo istituzionale, anche delle forze dell’ordine statali.