Annullati i concerti previsti il 4, 5 e 11 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia

Avendo constatato che non sussistono le condizioni necessarie per lo svolgimento dei concerti del 4, 5 e 11 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia, viene comunicato l’annullamento delle date. I biglietti acquistati in prevendita verranno rimborsati secondo le modalità previste.

«Siamo profondamente dispiaciuti per la decisione che abbiamo dovuto prendere – dichiara Andrea Cattini, Presidente C.Volo S.p.A. – Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare degli eventi di qualità per il pubblico e fino all’ultimo abbiamo cercato una soluzione che ci permettesse di confermare i concerti di queste tre giornate ma, a seguito di una serie di valutazioni complesse, non possiamo procedere. Confidiamo nella comprensione di questa decisione, alla quale siamo giunti spinti da circostanze al di fuori del nostro controllo. Ringraziamo tutti i professionisti coinvolti per il sostegno e l’impegno dimostrati in questi mesi».

In merito ad alcune false voci che circolano sul web, si invita il pubblico a non seguire profili non ufficiali e a fare riferimento solo ai canali di comunicazioni di Pulse of Gaia e RCF Arena.

Modalità rimborso biglietti:

I circuiti ufficiali di prevendita Ticketmaster e Vivaticket hanno già inviato via e-mail a tutti gli acquirenti i dettagli sulle modalità per effettuare la richiesta di rimborso per le date del 17 e 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia.

Entro venerdì 12 giugno, invieranno via e-mail agli acquirenti anche i dettagli sulle modalità per effettuare la richiesta del rimborso per il 4, 5 e 11 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia.

Sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti acquistati tramite Ticketmaster e Vivaticket entro il 19 luglio 2026.

Il rimborso dovrà essere richiesto esclusivamente presso il canale di acquisto utilizzato per l’emissione del biglietto, sarà pari al prezzo + prevendita del biglietto e sarà erogato nei termini previsti dalla legge.

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