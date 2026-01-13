martedì, 13 Gennaio 2026
Via alle manutenzioni del verde stradale in pianura: si parte da Sassuolo

Interventi per 135mila euro

Partono mercoledì 14 gennaio sulla strada provinciale 486, a Ponte Fossa di Sassuolo, i lavori di manutenzione del verde di pertinenza delle strade di pianura della rete provinciale (per un importo complessivo di 135 mila euro) che saranno utilizzati per interventi di manutenzione delle alberature con eventuali abbattimenti di quelle pericolose per la circolazione, sfalci e sistemazione delle cespugliature a bordo strada.

Per consentire le lavorazioni è prevista l’istituzione di un senso unico alternato all’altezza del cantiere mobile regolato da movieri, attivo nelle ore diurne.

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Boschiva srl e predono una durata complessiva, per tutte le strade di pianura del territorio provinciale, di circa tre mesi.

 

















