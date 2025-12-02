Incendio capannone Mancasale, il Comune di Reggio Emilia: “non si rilevano rischi per la cittadinanza”

Nella mattinata di oggi, martedì 2 dicembre, si è sviluppato un incendio che ha interessato parzialmente tre aziende ospitate in un capannone situato in via Ragazzi del ’99, nell’area industriale di Mancasale a Reggio Emilia. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine, la Polizia locale, la Protezione civile, i sanitari del 118 e della Croce Rossa, i tecnici di Comune, Arpae e Ausl. Presente anche il Vicesindaco Lanfranco de Franco, che ha seguito da vicino le operazioni di spegnimento e i primi rilievi tecnici.

Grazie al pronto intervento delle squadre dei Vigili del fuoco, il rogo è stato rapidamente circoscritto e spento nel giro di un paio d’ore. Fortunatamente non si sono registrati feriti tra gli addetti delle aziende interessate (il rogo si è sviluppato nei locali di una ditta specializzata nella produzione di infissi che al momento era chiusa) né tra i soccorritori. La situazione è dunque tornata alla normalità.

In via precauzionale, il Comune ha inizialmente diramato l’indicazione alla cittadinanza di non aprire porte e finestre in tutta l’area industriale di Mancasale e per circa 1 Km ad Est dal luogo dell’incendio. Ma già i primi accertamenti effettuati da Arpae e Ausl non hanno evidenziato la presenza nell’aria di sostanze nocive tali da rendere necessari ulteriori provvedimenti e non si ravvedono rischi per la popolazione.

Nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle aree interne interessate dall’incendio, secondo le indicazioni fornite da Ausl e Arpae e la situazione continuerà ad essere stabilmente monitorata.

In particolare, Arpae conferma che: “Le misurazioni istantanee sulla qualità dell’aria hanno escluso la presenza degli inquinanti ricercati (acido cloridrico e acroleina). Sono stati inoltre posizionati nelle vie limitrofe all’incendio 4 dispositivi di campionamento passivo per la ricerca di composti organici volatili e acido cloridrico e prelevate 5 sacche di aria (lungo il perimetro aziendale) per verificare la presenza di composti organici volatili. I risultati delle analisi saranno disponibili nei prossimi giorni.

La durata dell’evento e la pioggia fanno ritenere l’impatto ambientale limitato e circoscritto. Il proprietario della struttura interessata dall’incendio ha segnalato che il tetto è in fibrocemento. È stato pertanto prelevato un campione, portato al laboratorio multisito di Arpae, per confermare la presenza di amianto. In ogni caso, la copertura appariva sostanzialmente integra, a parte i lucernari danneggiati dal calore e alcune aperture praticate dai Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento”.

L’Amministrazione comunale, nel manifestare solidarietà ai lavoratori e alle aziende colpite, auspicando il rapido ripristino di condizioni lavoro sicure, ringrazia tutte le forze dell’ordine, gli enti, le istituzioni e i volontari che sono intervenuti con professionalità e tempestività fin dai primi momenti, garantendo la sicurezza della cittadinanza.