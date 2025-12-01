Torna “party in sicurezza” la festa dell’educazione stradale all’Italghisa

Torna Party in sicurezza la festa dell’educazione stradale dedicata alle scuole medie. Nella mattinata di mercoledì 3 dicembre oltre 400 studenti delle scuole secondarie di primo grado di Reggio e provincia si ritroveranno all’interno dei locali della Fonderia Italghisa, in via Dei Gonzaga 41, per parlare di rispetto delle regole sulla strada e di sane abitudini di vita.

La manifestazione, arrivata alla sua quinta edizione, inserisce in una atmosfera scanzonata “da pista da ballo” in cui i preadolescenti si riconoscono, momenti di riflessione sulle possibili, tragiche, conseguenze di stili di vita non corretti. Sul palco filmati e testimonianze dirette di vittime di incidenti stradali si alterneranno alla musica per offrire ai ragazzi e alla ragazze una prospettiva diversa da quella del divertimento sfrenato spesso celebrata e diffusa da social e non solo.

L’evento, promosso dall’Ufficio scolastico provinciale di Reggio Emilia, dall’Osservatorio Regionale per la sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia locale di Reggio Emilia, ha come obiettivo il coinvolgimento attivo dei giovani sia in contesti educativi, sia ricreativi con particolare riguardo al contrasto del disagio sociale. In questo quadro il rispetto di sane abitudini relazionali e delle regole del Codice della Strada sono una base indispensabile per la costruzione degli adulti di domani.

La mattinata si aprirà con l’arrivo dei ragazzi nel piazzale della discoteca accolti da Polizia locale e Polizia stradale, Carabinieri, operatori di Luoghi di prevenzione, che distribuiranno alcuni gadget. All’interno del locale, i rappresentanti di tutti gli operatori della sicurezza sulla strada: dai vigili del fuoco, al 118 con Aci, Osservatorio sulla sicurezza stradale e il mondo del volontariato con Avis, il Gruppo volontari protezione civile Città del Tricolore e Ggev, guardie giurate ecologiche volontarie. Dopo i saluti delle autorità, la mattinata proseguirà con l’intrattenimento musicale intervallato da testimonianze dirette di vittime e soccorritori, filmati e snack accompagnati da cocktail analcolici a cura dell’istituto Mandela di Castelnuovo Monti. Sempre nel corso della mattinata all’interno del parcheggio del locale sarà allestita una simulazione d’incidente stradale per consentire agli studenti di osservare tutte le fasi del sinistro: dalle manovre di primo soccorso ai rilievi curati dalle forze di polizia.