Il Comune di Modena scende in piazza per “Tessere la Pace”

Ci sarà anche il Comune tra i partecipati, sabato 28 marzo alle ore 16 in piazza Sant’Agostino, all’iniziativa “Tessere la Pace” che lancia a Modena la Campagna nazionale “Disarmare le città”, promossa dalla Rete “10, 100, 1000 piazze di donne per la Pace”, nata per dare visibilità in diversi territori italiani a pratiche pubbliche di contrasto alla guerra e di costruzione di relazioni fondate sul dialogo e sulla nonviolenza.

Riuniti all’ombra del Palazzo dei Musei, cittadine e cittadini saranno coinvolti in un’azione collettiva in cui collaboreranno per cucire tutti insieme un grande tappeto simbolico come gesto pubblico di rifiuto della guerra e di impegno per un futuro disarmato. Tra di loro anche l’assessora alle Politiche di genere Alessandra Camporota, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione ad un percorso che promuove partecipazione civica e cultura della pace. Terminato l’allestimento del Tappeto di pace, alle ore 18 partirà la sfilata che lo porterà lungo la via Emilia con arrivo in largo Porta Bologna.