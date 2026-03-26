Unimore ha pubblicato un bando per sostenere i talenti STEM e promuovere le Pari opportunità

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con Webranking s.r.l., la più grande agenzia digitale italiana, ha pubblicato un bando per l’assegnazione di quattro borse di studio destinate a tutti/e gli iscritti/e al secondo anno di corsi di laurea triennale in ambito STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nell’anno accademico 2025/2026.

Le borse di studio, per un valore complessivo di 10mila euro, prevedono quattro contributi individuali da 2.500 euro ciascuno. Il bando è rivolto in particolare a studenti e studentesse, in corso, iscritti/e al secondo anno delle triennali in Ingegneria Informatica e Analisi dei dati per l’impresa e la finanza; due di queste borse sono riservate esclusivamente a studentesse, a conferma dell’impegno condiviso per ridurre il divario di genere nelle discipline STEM. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 29 maggio 2026.

“L’iniziativa finanziata da Webranking mira a sostenere il percorso accademico di giovani talenti nei settori STEM e a promuovere concretamente le pari opportunità, con particolare attenzione all’incremento della presenza femminile in ambiti tecnico-scientifici” – ha commentato la Prof.ssa Elena Bassoli, Delegata della Rettrice per le Pari opportunità.

A questo impegno, Webranking ha scelto di affiancare anche un contributo esperienziale, offrendo a vincitori e vincitrici un percorso strutturato di mentorship e un contatto diretto con il contesto professionale dell’agenzia, per lo sviluppo di competenze avanzate nel campo delle tecnologie digitali.

“Crediamo molto in iniziative come questa, ma abbiamo voluto fare un passo in più: non solo sostenere un percorso di studi, ma accompagnarlo. Per questo affianchiamo alla borsa di studio un’esperienza concreta di mentorship e di confronto diretto con il nostro lavoro” – ha commentato Nereo Sciutto, CEO di Webranking.

L’iniziativa rappresenta un’importante esempio di integrazione tra università e impresa, contribuendo a rafforzare il legame tra formazione accademica e innovazione aziendale. Il bando completo, con requisiti di partecipazione e modalità di candidatura, è disponibile sul sito Unimore al link: https://www.unimore.it/it/ateneo/bandi/borse-di-studio-webranking-srl-aa-20252026