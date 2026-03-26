Mezza Maratona d’Italia, le modifiche alla viabilità sul territorio formiginese

Domenica 29 marzo passa anche da Formigine la Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”. L’evento, che collega Maranello a Modena lungo i luoghi simbolo del Mito, quest’anno segna il traguardo di oltre 15.000 iscritti, con una straordinaria partecipazione internazionale che sfiora un terzo del totale dei corridori.

Per garantire la sicurezza dell’evento, la viabilità subirà alcune modifiche. Domenica, tra le 9 e le 13, via Giardini resterà chiusa al transito veicolare e pedonale in tutto il tratto comunale tra Ubersetto e la Bertola, così come via Trento Trieste. In quest’ultima, il divieto di sosta con rimozione forzata scatterà già dalle 19 di sabato, mentre su via Giardini Nord a Casinalbo la sosta sarà vietata in tutti gli stalli adiacenti alla carreggiata a partire dalle 6.30 di domenica mattina.

L’accesso al centro storico sarà garantito attraverso le aree di parcheggio di piazza Ravera, il parcheggio sotterraneo di via Pascoli o nella zona degli uffici comunali di via Unità d’Italia e via Pagani.

Chi necessita di spostarsi verso altri Comuni è invitato a utilizzare percorsi alternativi come la Tangenziale Modena-Sassuolo, la Nuova Estense o via Stradella. L’attraversamento di via Giardini sarà possibile sfruttando la complanare all’altezza di Portile oppure l’uscita 18 della Tangenziale o la Pedemontana.

L’intera manifestazione sarà monitorata costantemente dagli operatori della Polizia Locale, dai volontari e dal personale dell’organizzazione per ridurre al minimo i disagi.