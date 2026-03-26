Le Note Raccontano: torna ad esibirsi nel Duomo di Finale Emilia il Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia

Ritorna a cantare nel Duomo di Finale Emilia il Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia, diretto da Silvia Perucchetti, per far rivivere alcuni manoscritti del Fondo di Musica Sacra conservato nella Biblioteca Comunale Giuseppe Pederiali di Finale Emilia.

Il prezioso fondo musicale, catalogato fra il 2022 e il 2024 da Silvia Perucchetti e Federica Petralia grazie all’intervento finanziato e realizzato su incarico del Polo Bibliotecario di Modenese, contiene 661 manoscritti musicali (fra cui un prezioso corale manoscritto del ‘400 e uno del tardo ‘600) e 224 volumi di musica a stampa.

Oltre a musiche polifoniche conservate nella Biblioteca Pederiali e di area emiliana, il concerto si focalizzerà in particolare sul corale manoscritto di canto gregoriano e fratto seicentesco, del quale verranno cantati brani in prima esecuzione moderna: la provenienza francescana del manoscritto sarà anche l’occasione per celebrare l’VIII centenario dalla morte di S. Francesco d’Assisi (1226-2026).

L’appuntamento è per sabato 18 aprile 2026, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Pederiali di viale della Rinascita con la conferenza alla scoperta del fondo musicale, a cura di Silvia Perucchetti e Federica Petralia e poi alle ore 21.00, nel Duomo dei SS. Filippo e Giacomo di Finale Emilia (MO) con il concerto “Laudato sie”.

Si uniranno al Coro della Cappella Musicale San Francesco da Paola di Reggio Emilia, Erika Passini & Francesco Crovetti (schola gregoriana), Aurora Manfredi (liuto), Erio Reverberi (ghironde e violino), Anelio Bosio (percussioni).

Ingresso libero e gratuito.

Conferenza e concerto di sabato 18 aprile saranno preceduti dall’incontro con il professor Giulio Antonio Borgatti, docente di lettere presso il Liceo “G. Cevolani” di Cento che, sabato 11 aprile, alle ore 17.30, sempre alla Biblioteca Pederiali, parlerà di Francesco e la letteratura francescana.