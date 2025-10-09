Trovato in possesso di un tirapugni, 17enne denunciato a Reggio Emilia

Fermato in zona stazione storica a Reggio Emilia dai carabinieri di Albinea, unitamente al personale della C.I.O. del 3° Reggimento Lombardia, dopo l’identificazione in un minore di 17 anni, a seguito di approfonditi controlli veniva trovato in possesso di un tirapugni, di cui non sapeva giustificarne il possesso. Per questi motivi, con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna un minorenne di 17 anni residente nel reggiano. Il tirapugni veniva sequestrato.
Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.