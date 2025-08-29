venerdì, 29 Agosto 2025
Il Comune di Guastalla ricorda che scade il 31 agosto la domanda per il bonus frequenza dei centri estivi 2025

Bassa reggianaGuastalla
Tempo di lettura 1 min.

Contributi fino a un massimo di € 300 per ogni figlio

Anche quest’anno è stato possibile frequentare i centri estivi beneficiando di un bonus che consente di abbatterne la retta. La domanda per ottenere questo contributo – fino a un massimo di 300 euro per ogni figlio – va presentata entro il 31 agosto 2025.

Il bonus è rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 13 anni, i cui genitori abbiano un reddito ISEE fino a 26mila euro e siano in una delle seguenti condizioni:

  • occupati;
  • in cassa integrazione, mobilità o disoccupati purché partecipino alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;
  • impegnati in modo continuativo in compiti di cura;
  • nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente.

Il contributo può essere erogato anche a ragazze e ragazzi fino a 17 anni che hanno una disabilità certificata, indipendentemente dal reddito ISEE dei genitori.

 

COME PRESENTARE DOMANDA

Sul sito web del Comune di Guastalla (www.comune.guastalla.re.it) è possibile leggere l’elenco dei Centri estivi che hanno aderito all’iniativa e il bando integrale. Qui si può scaricare anche la relativa modulistica e compilare la domanda di contributo. La domanda può essere formalizzata esclusivamente on line, con SPID.

Questo l’indirizzo completo: https://www.comune.guastalla.re.it/novita/notizie/avviso-pubblico-per-ottenere-il-bonus-centri-estivi-2025/

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), con cui l’Europa investe sul benessere e le competenze delle persone, offrendo concrete opportunità alla comunità.

















Redazione 1

