Al via i lavori di manutenzione straordinaria su diverse strade cittadine reggiane, si parte da via Gramsci

Sono partiti nella mattina di lunedì 25 maggio i lavori per il ripristino del manto stradale in via Gramsci, nel tratto tra la rotatoria per la stazione Av e quella di via Don Leuratti. L’intervento fa parte della prima tranche di opere di manutenzione straordinaria della segnaletica e della rete stradale di Reggio Emilia previste nel 2026, per un valore complessivo di 1.200.000 euro. Gli interventi si inseriscono in un pacchetto più ampio previsto dal Bilancio 2026-2028 del Comune di Reggio Emilia, che prevede per l’anno 2026 un investimento complessivo di 3 milioni di euro.

I lavori relativi a questo primo stralcio si concentreranno sul ripristino del manto stradale ammalorato, con la posa di nuovi asfalti, e sul rifacimento della segnaletica orizzontale, ossia strisce di margine, attraversamenti pedonali, precedenze e stop. Sono 7 i tratti di viabilità interessati in ambito urbano e nel forese, nelle frazioni di Bagno e Cella, per un totale di circa 6 chilometri e 45.074 metri quadrati.

In particolare il tratto interessato dai lavori in via Gramsci avrà una lunghezza di 910 metri e uno sviluppo di 8.465 metri quadrati. Oltre a via Gramsci, nelle prossime settimane altri cantieri interesseranno:

– via Fratelli Cervi nella parte est della via tra le rotonde di via Hiroshima e di via Fratelli Bandiera, per una lunghezza di 1.100 metri e uno sviluppo di 10.552 metri quadrati;

– via Cipriani tra le due rotatorie con viale Martiri di Piazza Tien An Men e via Cafiero, per una lunghezza di 230 metri e uno sviluppo di 1.656 metri quadrati;

– viale Martiri di Piazza Tien An Men, nella porzione centrale della sede stradale in corrispondenza di via Adige lungo la direzione di marcia verso Parma, interessando l’intera larghezza della carreggiata, per una lunghezza di 840 metri e uno sviluppo di 5.950 metri quadrati;

– via Vico, nella parte residenziale tra via Cella all’Oldo e via Spartaco, per una lunghezza di 920 metri e uno sviluppo di 6.624 metri quadrati;

– via Dalmazia lungo tutto lo sviluppo longitudinale, per una lunghezza di 560 metri e uno sviluppo di 3.864 metri quadrati;

– via Beziera a Bagno, lungo tutto lo sviluppo longitudinale, per una lunghezza di 1.325,7 metri e uno sviluppo di 7.963 metri quadrati.

Sempre nella giornata di oggi, è partita l’asfaltatura di via Ginzburg al Villaggio Crostolo prevista dal terzo stralcio del Piano di manutenzione straordinaria 2025, la cui realizzazione è stata posticipata a causa del maltempo. I lavori, che interessano il tratto compreso tra viale Martiri di Piazza Tien An Men e via Majakovsky, si protrarranno fino al prossimo 29 maggio e prevedono l’interruzione della circolazione veicolare e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, eccetto mezzi in uso alla ditta.

Le deviazioni e i percorsi alternativi saranno segnalati sul posto.