Convocata per giovedì 28 maggio la prossima seduta del Consiglio comunale di Fiorano

La prossima seduta del Consiglio comunale di Fiorano Modenese si aprirà con interventi di Sindaco, Consiglieri e presidente provinciale Anpi, per celebrare l’80° anniversario della Repubblica italiana. Tutti cittadini sono inviati a partecipare, dalle 18, presso Casa Corsini, a questa importante ricorrenza.
L’ordine del giorno del Consiglio comunale prevede la trattazione dei seguenti punti:
- Celebrazione per l’ottantesimo anniversario della Repubblica. Interventi del Sindaco, dei Consiglieri e del Presidente dell’Anpi provinciale.
- Comunicazione nomina Amministratore Unico Fiorano Gestioni Patrimoniali.
- Interrogazione presentata dalla consigliera Gilioli del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interrogazione sullo stato di conservazione e sulla valorizzazione della scalinata pedonale al Santuario”.
- Surroga ex art. 45 Dlgs. 267/2000 del consigliere Branduzzi Davide.
- Comunicazione della Presidente del Consiglio comunale in merito alla individuazione da parte del Partito Democratico di nuovi componenti le commissioni consiliari permanenti a seguito surroga.
- Accordo integrativo a provvedimento edilizio di riqualificazione area privata ricadente in Ambito AR.2e, ai sensi dell’art. 11 Legge 241/90.
- Ordine del giorno presentato dal consigliere El Kholti a nome dei gruppi “Partito Democratico, Attiva Fiorano, Noi Ci Siamo, Impegno Comune” portante ad oggetto: “Richieste politiche in seguito ai recenti accadimenti avvenuti a Modena”.
- Interpellanza presentata dal consigliere Casali del gruppo consiliare “Fratelli d’Italia Giorgia Meloni” portante ad oggetto: “Interpellanza sulla manutenzione del verde pubblico”.
La diretta streaming del Consiglio sarà tramessa sul canale you tube del Comune.