Fine settimana di controlli e servizi straordinari per la Polizia locale modenese

Una città presidiata in ogni snodo sensibile, con uomini e mezzi impegnati per tutta la durata del fine settimana tra cortei, modifiche alla viabilità e controlli sul territorio. È stato un week-end di intenso impegno per la Polizia locale di Modena, chiamata a operare al fianco delle altre Forze dell’ordine in occasione delle tre manifestazioni di diverso orientamento politico organizzate in città tra sabato e domenica in relazione ai fatti avvenuti a Modena il 16 maggio scorso.

Per assicurare il corretto svolgimento dei cortei, la tutela dell’ordine pubblico e la regolazione della viabilità nelle aree interessate, il Comando di via Galilei ha messo in campo un servizio straordinario che ha visto impegnati 26 tra agenti e ufficiali della Polizia locale di Modena e 11 provenienti dei Comuni limitrofi, per un totale di 37 donne e uomini operativi nel corso del fine settimana.

L’attività svolta per cortei si è sommata ai numerosi servizi ordinari e straordinari legati agli eventi che hanno animato Modena tra venerdì e domenica – tra i quali Lambruscolonga e Cavallino Classic -, oltre ai controlli antialcol sulle strade cittadine, della movida in centro storico e al presidio del territorio. Attività che hanno visto l’impiego di altri 20 agenti. Per un totale di 57 tra operatori della Polizia locale di Modena e dei Comuni limitrofi impegnati in città nel fine settimana.

Il coordinamento tra Polizia locale e le altre Forze dell’ordine ha consentito di gestire in sicurezza le iniziative previste, limitando per quanto possibile i disagi alla circolazione e garantendo assistenza ai cittadini nelle aree interessate dalle modifiche alla viabilità.