L’Ausl IRCCS di Reggio Emilia entra nella Rete Europea dei Comprehensive Cancer Center (EUnetCCC). Si tratta di un riconoscimento riservato ai centri oncologici di eccellenza che uniscono cure di alta qualità, ricerca avanzata sul cancro e una cultura della qualità tesa al miglioramento continuo e al superamento delle disuguaglianze nell’accesso alle migliori cure.

EUnetCCC è un progetto europeo attivo dal 2024 al 2028, sostenuto dall’Unione Europea nell’ambito del Piano europeo contro il cancro. Coinvolge 31 Paesi e 163 partner, con un investimento complessivo di circa 112 milioni di euro.

Nonostante i progressi, in Europa persistono importanti disuguaglianze negli esiti oncologici: la sopravvivenza a cinque anni per il tumore della mammella supera il 90% nei Paesi con le migliori performance, mentre in altri scende sotto il 75%; per il tumore del polmone varia dal 20% al 10%. L’obiettivo di EUnetCCC è ridurre queste differenze, migliorando l’accesso dei pazienti a prevenzione, diagnosi avanzate, innovazione e sperimentazioni cliniche, promuovendo e supportando l’istituzione di nuovi centri oncologici di eccellenza e il lavoro in rete di quelli già riconosciuti. EUnetCCC punta a riunire entro il 2028 almeno 100 strutture oncologiche di eccellenza. L’obiettivo più ampio è fare in modo che ogni Paese dell’Unione europea abbia almeno un centro di riferimento e che, entro il 2030, il 90% dei pazienti, che ne hanno bisogno, possa accedere a cure di alta qualità vicino a casa.

L’Ausl IRCCS di Reggio Emilia è già riconosciuta come Comprehensive Cancer Center dal 2021 grazie al percorso di accreditamento di OECI, l’Organizzazione Europea dei Centri Oncologici. Essa è già coinvolta attivamente nel progetto EUnetCCC ed è stata ora ammessa a far parte dell’Assemblea della Rete Europea dei Comprehensive Cancer Center, l’organismo che riunisce i rappresentanti di tutti i centri membri e che rappresenta la piattaforma principale attraverso la quale sviluppare collaborazioni tra centri e professionisti, articolata in gruppi tematici dedicati a certificazione, sviluppo delle capacità, cooperazione e reti oncologiche.

La prima riunione inaugurale dell’Assemblea è prevista per la fine di maggio e vedrà la partecipazione, per l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia, della dottoressa Elisa Mazzini, Direttrice dell’Infrastruttura Ricerca e Statistica, e della dottoressa Elena Turola, Project Manager nel Clinical Trial Center. In questo contesto, l’AUSL IRCCS di Reggio Emilia contribuirà alle attività della rete attraverso la partecipazione a progetti europei, la collaborazione con stakeholder istituzionali e scientifici e la condivisione di conoscenze e buone pratiche, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per migliorare la cura e la ricerca oncologica.

“L’ingresso nella Rete europea dei Comprehensive Cancer Center rappresenta un importante riconoscimento del livello di eccellenza raggiunto dal nostro Centro oncologico di Reggio Emilia e rafforza il nostro ruolo nel contribuire allo sviluppo di un sistema oncologico europeo più equo, integrato e orientato ai pazienti” – riferisce la dottoressa Mazzini.