Nuovamente illuminato il campo sportivo di via Toscana

Da ieri sera è di nuovo in funzione l’illuminazione del campo sportivo di via Toscana. Sono terminati i lavori di sistemazione dell’impianto, che hanno riguardato sia le torri faro del campo principale, sia l’installazione di nuovi proiettori per illuminare un secondo campo, finora mai illuminato, vicino agli spogliatoi.

“L’impianto, gestito da Virtus Ancora – spiega la Vicesindaco con delega allo Sport, Serena Lenzotti – torna a essere utilizzabile anche di sera, grazie al lavoro dell’Ufficio Sport e di Sgp, che ringrazio. L’intervento, concluso con i collaudi, ha avuto un costo di 18.943 euro e ha permesso di mettere l’impianto in regola anche con le norme Coni e Figc.”

Prima dell’intervento, le quattro torri faro avevano proiettori vecchi e non funzionanti, che consumavano molta energia. Ora sono stati installati nuovi fari a LED, più efficienti e moderni, che garantiscono una buona illuminazione con minori consumi.

Oltre ai nuovi fari, sono stati rifatti tutti gli impianti elettrici delle torri (cavi, quadri, dispositivi di sicurezza) e sistemato anche il quadro generale degli spogliatoi.

Un intervento importante che migliora la sicurezza e permette agli sportivi di utilizzare il campo anche nelle ore serali.