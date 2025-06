Domani sera a Guastalla iniziativa con la criminologa Roberta Bruzzone

Come già noto, la dottoressa Roberta Bruzzone, criminologa, psicologa forense e opinionista, sarà al Ruggeri di Guastalla nella serata di domani, venerdì 20 giugno alle ore 21.00, per parlare de “L’Ombra di Narciso, come riconoscere un manipolatore affettivo in ambito relazionale”, ovvero affrontare la spinosa e attuale tematica della violenza di genere. A moderare l’incontro ci sarà la giornalista Clarissa Martinelli.

L’evento, organizzato dalla ditta Fol.Vez di Campagnola Emilia con il patrocinio del Comune di Guastalla, intende sensibilizzare le nuove generazioni sulle figure narcisistiche e sulle relazioni pericolose che si possono instaurare, quindi sulla necessità di riconoscerle precocemente.

L’intero ricavato della serata è finalizzato all’acquisto di una poltrona per dialisi di ultima generazione, destinata al nuovo reparto DHO (Day Hospital Oncologico) dell’Ospedale di Guastalla.

Ingresso € 10. Evento sold out. Per info: 348 7490379