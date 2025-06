Alcune notizie da Guastalla

Anche quest’anno è possibile frequentare i centri estivi beneficiando di un bonus che consente di abbatterne la retta. La domanda per ottenere questo contributo – fino a un massimo di 300 euro per ogni figlio – va presentata entro il 31 agosto 2025.

Il bonus è rivolto a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 13 anni, i cui genitori abbiano un reddito ISEE fino a 26mila euro e siano in una delle seguenti condizioni:

occupati;

in cassa integrazione, mobilità o disoccupati purché partecipino alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego;

impegnati in modo continuativo in compiti di cura;

nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente.

Il contributo può essere erogato anche a ragazze e ragazzi fino a 17 anni che hanno una disabilità certificata, indipendentemente dal reddito ISEE dei genitori.

COME PRESENTARE DOMANDA

Per conoscere i requisiti necessari e i servizi e i centri estivi che aderiscono al progetto, basta collegarsi al sito web del Comune di Guastalla (www.comune.guastalla.re.it) dove è possibile leggere l’elenco dei Centri estivi aderenti e il bando integrale e dove si può scaricare la relativa modulistica e compilare la domanda di contributo. La domanda può essere formalizzata esclusivamente on line, con SPID.

Questo l’indirizzo completo: https://www.comune.guastalla.re.it/novita/notizie/avviso-pubblico-per-ottenere-il-bonus-centri-estivi-2025/

Il progetto è cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), con cui l’Europa investe sul benessere e le competenze delle persone, offrendo concrete opportunità alla comunità.

Per maggiori informazioni: Servizio di Pubblica Istruzioneaperto martedì e giovedì ore 8:30-13:30 – tel. 0522-839753 – email: l.barbetta@comune.guastalla.re.it

Sportello sociale – aperto lunedì, mercoledì, venerdì ore 8:30-12:30) tel. 0522-839749 email: i.savini@comune.guastalla.re.it

“SICURI, INSIEME”: UNA SERATA DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE SUI GRUPPI DI CONTROLLO DI VICINATO

Come annunciato a fine marzo durante l’assemblea pubblica sulla sicurezza, l’Amministrazione comunale di Guastalla intende affrontare questo tema, che le sta particolarmente a cuore, insieme e inevitabilmente a quello della coesione sociale, promuovendo forme di collaborazione attiva. Mercoledì 18 giugno alle ore 20.30 si terrà pertanto una serata di informazione e aggiornamento sui gruppi di controllo di vicinato per incentivare la formazione di nuovi grupp e fare il punto con quelli già esistenti. Alla serata, che si terrà presso la sede della Polizia Locale Bassa Reggiana (viale Castagnoli), parteciperanno rappresentanti di Polizia Locale e Carabinieri perché, come aveva ribadito lo stesso sindaco Paolo Dallasta, “la sicurezza di una città si fa insieme, nella condivisione e collaborazione tra Istituzioni, Forze dell’Ordine e cittadini”.

Ad oggi, i Gruppi di vicinato sono presenti in 7 comuni degli 8 che formano l’Unione Bassa Reggiana, e continuano a costituire un importante strumento di vicinanza e collaborazione con la Polizia locale e le altre Forze dell’Ordine. Tra gli obiettivi c’è quello di ampliare le zone di città sottoposte a controllo di vicinato, con la piena disponibilità alla formazione, appunto, di nuovi gruppi.

All’incontro di mercoledì sera è invitata tutta la cittadinanza.

DOMANI ALL’EMPORIO SOLIDALE DI GUASTALLA “UN POMERIGGIO IN COMPAGNIA”

Partecipazione gratuita e aperta a tutti.

Come ogni martedì, anche domani presso l’Emporio Solidale di Guastalla si potrà partecipare a “Un pomeriggio in compagnia” per fare quattro chiacchiere, prendere un caffè, fare nuove amicizie, condividere i propri hobby, imparare l’arte dell’uncinetto, della maglia e del bricolage.

Chiunque può partecipare gratuitamente.

DANZA E INCLUSIONE: MERCOLEDÌ IN PIAZZA MAZZIN LO SPETTACOLO “TRA LE TUE BRACCIA” PROPOSTO DAL CENTRO ARTISTICO DANZA ‘SPAZIO A’

Mercoledì 18 giugno, alle ore 21.00 in piazza Mazzini, Spazio A Centro Artistico Danza, con sede a Guastalla, presenterà lo spettacolo dal titolo “Tra le tue BRACCIA”, in collaborazione con Blaster Collective e Comune di Guastalla nell’ambito della rassegna “Musica e no solo – Estate in Piazza”.

Lo spettacolo è stato pensato per sensibilizzare intorno al tema dell’inclusione.