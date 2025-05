Organico ATA: i numeri non cambiano ma le criticità restano

Si è tenuto ieri l’incontro tra l’USP di Modena e le organizzazioni sindacali: l’organico di diritto (posti a T.I. e/ supplenze annuali al 31 agosto) del personale ATA nelle scuole della provincia di Modena per il prossimo anno scolastico, resta invariato con compensazioni tra un’istituzione e l’altra.

Lo sforzo dell’Ufficio scolastico è stato quello di concentrarsi su scuole che durante quest’anno scolastico hanno mostrato diverse criticità.

Sono diverse le realtà che soffrono la mancanza di personale amministrativo e che non hanno un numero adeguato di collaboratori scolastici a fronte anche delle mansioni ridotte presenti.

L’organico Ata per il 25/26 sarà di 2237 unità: 556 Amministrativi, 157 Assistenti Tecnici per il secondo ciclo e 13 per il primo ciclo, 1507 collaboratori scolastici e 4 addetti delle aziende agrarie.

Già lo scorso anno avevamo fatto presente all’Amministrazione che con queste dotazioni organiche gli istituti scolastici si trovano in situazione di grande sofferenza, sia per quanto riguarda il grande carico di lavoro che continua a ricadere sulle segreterie scolastiche, sia per i problemi legati alla sorveglianza e alla cura degli ambienti.

L’obiettivo sarà quello di lavorare affinché l’organico di fatto tenga conto delle criticità specifiche delle singole istituzioni.

FLC CGIL MODENA