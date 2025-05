Ciclabile Colombaro – Montale Rangone: domenica l’apertura ufficiale con una biciclettata

Sarà ufficialmente aperta domenica 11 maggio la nuova pista ciclabile che collega Colombaro a Montale Rangone, lungo via Nuova Estense. L’opera completa il collegamento tra la ciclabile esistente di Montale e la rotatoria di Colombaro, all’incrocio con via Sant’Antonio e via Castelnuovo, e rappresenta un importante tassello nella rete ciclopedonale intercomunale. Realizzata a carico di un privato nell’ambito degli interventi previsti da un Piano Urbanistico Attuativo, l’opera costituisce un intervento di ricucitura tra percorsi ciclopedonali già esistenti, di rilevante interesse pubblico per la cittadinanza formiginese e per la comunità di Colombaro in particolare. La nuova pista, lunga 800 metri e larga oltre 2,5 metri, è separata dalla sede stradale da un guard rail continuo e completamente illuminata.

Il programma prevede il ritrovo alle ore 16.45 in piazza Papa Giovanni Paolo II a Colombaro. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco Elisa Parenti e la benedizione di don Gabriele Semprebon, partirà una biciclettata verso Montale, con tappa per un incontro con il Sindaco di Castelnuovo Rangone, Massimo Paradisi. Al ritorno, i partecipanti si fermeranno presso la Pieve di Colombaro, aperta eccezionalmente al pubblico. Qui sarà offerto un rinfresco e si parlerà del progetto di restauro della canonica, per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro dal Ministero del Turismo.

Dichiara il Sindaco Elisa Parenti: “La nuova ciclabile è un’opera significativa che connette la frazione di Colombaro a Montale Rangone e rafforza la rete dei collegamenti sostenibili tra i nostri territori. Si inserisce in una più ampia strategia di completamento e integrazione della rete ciclabile esistente, come avverrà anche a Formigine, con il nuovo percorso in via Stazione, e a Casinalbo, con il tratto previsto tra via Copernico e via Palazzi. Abbiamo scelto di inaugurare questa ciclabile con una biciclettata per sottolineare il valore della mobilità dolce e promuovere spostamenti sicuri. La giornata sarà anche l’occasione per fermarci davanti alla Pieve di Colombaro, il nostro monumento più antico e tappa della Via Romea Germanica Imperiale, e approfondire i lavori di recupero della canonica che interesseranno questo luogo ricco di storia e spiritualità”.