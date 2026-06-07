Cade in mountain bike in zona la Cà di Vidiciatico, recuperato dal Soccorso Alpino

Insieme ad alcuni amici era impegnato in un giro in mountain bike in zona la Cà di

Vidiciatico, nel comune di Lizzano in Belvedere. Imboccato il sentiero CAI 129 che si trova in località Castellina all’interno della Bike Aerea, uno del gruppo, un uomo di 71 anni residente a Bologna, è caduto rovinosamente a terra riportando un importante trauma ad una gamba.

Subito gli amici hanno allertato i soccorsi. È stato inviato l’elicottero di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Corno alle Scale.

Il ciclista è stato raggiunto in breve tempo dall’elicottero, che arrivato sul posto ha sbarcato il personale con verricello in quanto la zona non è atterrabile. Dopo la valutazione da

parte del medico anestesista, all’uomo è stata somministrata l’analgesia per il forte dolore. L’arto traumatizzato è stato immobilizzato e il ferito è stato poi recuperato sempre con il verricello e trasportato all’Ospedale Maggiore di Bologna per le cure necessarie.