Villa Minozzo: ciclista cade sotto la seggiovia del Bike Park di Febbio Rescadore

Nel pomeriggio la Centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna per il recupero di un ciclista caduto lungo i sentieri delle piste, sotto la seggiovia del Bike Park di Febbio Rescadore nel comune di Villa Minozzo. Nella caduta l’uomo ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stato richiesto anche l’intervento di EliPavullo per una più celere evacuazione.

Mentre i tecnici della stazione monte Cusna erano in avvicinamento l’elisoccorso è giunto in loco ed è riuscito a verricellare a bordo il paziente per trasportarlo velocemente all’ospedale per i controlli del caso. Con i tecnici del SAER erano in avvicinamento anche gli operatori della Croce Verde di Villa Minozzo.