Ancora scritte inaccettabili al Bonvi Parken di Modena, dura condanna del comune

Nuove scritte nell’anfiteatro del Bonvi Parken e ancora inaccettabili parole accostate alla Presidente del Consiglio Meloni. L’Amministrazione comunale condanna duramente questo comportamento indecente di chi, evidentemente, non ha nessun rispetto dei beni comuni e procederà alla rimozione delle scritte. Se gli autori verranno individuati l’Amministrazione si costituirà come parte offesa nel procedimento e chiederà di essere risarcita per i costi sostenuti per il ripristino dei luoghi.