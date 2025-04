A Correggio arriva la prima Giornata dell’Orientamento

E ora, finite le scuole superiori? Cosa succede nella vita vera, quella dei “grandi”? Nessuna ansia! Per avere le idee più chiare e per trovare la risposta migliore ad un quesito di fondamentale importanza l’Amministrazione Comunale di Correggio, in collaborazione con gli istituti scolastici superiori del territorio, ha organizzato la prima edizione della “Giornata dell’Orientamento”, un evento dedicato agli studenti delle classi quinte, un’occasione di confronto diretto con il mondo del lavoro, delle professioni e della formazione post-diploma, per aiutare ogni studente a fare scelte consapevoli e informate sul proprio futuro.

Venerdì 11 aprile, alla Palestra Einaudi 2, in via Campagnola, dalle 8:15 alle 14:00, gli studenti degli istituti di Correggio svolgeranno incontri e attività mirate. Durante la giornata, gli studenti avranno la possibilità di visitare liberamente i desk espositivi allestiti dai diversi enti presenti. Per rendere l’esperienza ancora più efficace, potranno partecipare a brevi incontri di gruppo con i referenti delle realtà lavorative e formative coinvolte. Questo permetterà di instaurare un dialogo diretto e mirato, per ricevere informazioni e consigli utili sulle opportunità di carriera e studio post-diploma.

Un ruolo fondamentale sarà svolto dalle imprese del territorio, che parteciperanno attivamente all’evento, offrendo agli studenti una panoramica concreta sulle opportunità lavorative locali e sulle competenze più richieste nel mercato del lavoro. La collaborazione tra scuola, istituzioni e aziende rappresenta un valore aggiunto che rende questa giornata un’occasione unica per avvicinare i giovani al loro futuro professionale. Tra le realtà che hanno già confermato la loro partecipazione figurano Spal, CNA Reggio Emilia e società del sistema – CNA Formazione, Nexion S.p.A., Silcompa, Argo Tractors, Cis Scuola per la Gestione d’Impresa, Formart, Heron, Cooperativa L’Ovile, Sabe, ELCO Elettronica, Lapam Confartigianato, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Tecno Saldature, BETT Sistemi srl, Isi plast e Gruppo Veronesi.

Per garantire il massimo supporto agli studenti, saranno presenti docenti degli istituti partecipanti, che li accompagneranno nel loro percorso tra i desk. Inoltre, l’organizzazione dell’evento sarà facilitata dalla presenza di referenti di ISECS e operatori del progetto “Drop” della Cooperativa Accento, che forniranno assistenza logistica e coordinamento per tutta la durata dell’iniziativa.

La “Giornata dell’Orientamento” rappresenta un’opportunità concreta per scoprire nuove strade, confrontarsi con esperti e ottenere informazioni preziose per il proprio futuro.