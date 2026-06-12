Tentata rapina in banca stamane a Sassuolo

Questa mattina intorno alle 11:00 tre uomini con il volto coperto da maschere hanno tentato un colpo nella filiale della Monte dei Paschi di Siena, all’angolo tra via Filzi e via Manin a Sassuolo.

I tre hanno cercando di farsi consegnare dagli addetti il denaro contenuto nelle casse ma l’immediato allarme ai carabinieri ha permesso ai militari della Stazione di Sassuolo di arrivare e bloccare i tre malviventi mentre tentavano la fuga.

Così il Sindaco Mesini:

“Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza di Sassuolo, ai Carabinieri della nostra Stazione locale per la straordinaria operazione condotta questa mattina”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini ringrazia i Carabinieri di Sassuolo intervenuti immediatamente nel corso della tentata rapina di questa mattina, riuscendo a bloccare e ad arrestare i malviventi.

“Il tentato colpo alla filiale della Monte dei Paschi di Siena si è risolto nel migliore dei modi grazie all’immediatezza, alla freddezza e alla grandissima professionalità dei militari dell’Arma – prosegue il Sindaco – intervenire in pochi minuti e bloccare tre malviventi durante la fuga è una grande dimostrazione di un controllo del territorio vigile e reattivo.

L’episodio di oggi si inserisce in una settimana con diverse denunce e segnalazioni di spaccate e furti in attività e negozi a Sassuolo, episodi che feriscono la città e chiedono di mantenere da parte di tutti una grande attenzione, presenza e presidio per la sicurezza della nostra comunità”.